Холанд — о Шерки: я с нетерпением жду возможности играть с ним долгие годы

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своём одноклубнике, 22-летнем полузащитнике Райане Шерки.

«Я с нетерпением жду возможности играть с ним долгие годы. Это будет фантастика. Я чувствую, что в его взгляде на мир есть что-то действительно особенное, и это хорошо, потому что он всегда ищет меня своими передачами. Мне нравится играть с ним, быть рядом с ним, потому что он очень весёлый, и мы много шутим», — приводит слова Холанда CANAL + FOOT.

В нынешнем сезоне Райан Шерки провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

