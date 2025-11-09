Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерзино Ньямси назвал три качества, которыми должен обладать современный защитник

Жерзино Ньямси назвал три качества, которыми должен обладать современный защитник
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о трёх качествах, которыми должен обладать современный футболист, играющий на его позиции.

«Выигрывать единоборства, начинать атаки и забивать мячи. Это тоже важно для защитника. Но главное — игра в обороне», — приводит слова Ньямси пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Ньямси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Ньямси оценил игровой уровень защитника «Спартака» Кристофера Ву

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android