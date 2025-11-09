Жерзино Ньямси назвал три качества, которыми должен обладать современный защитник

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о трёх качествах, которыми должен обладать современный футболист, играющий на его позиции.

«Выигрывать единоборства, начинать атаки и забивать мячи. Это тоже важно для защитника. Но главное — игра в обороне», — приводит слова Ньямси пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Ньямси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

