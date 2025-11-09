Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Защитник «Акрона» Эшковал: мы должны уметь играть без Дзюбы, команда — не один человек

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказался по поводу зависимости команды от 37-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Мы должны уметь играть без Дзюбы. Сегодня у нас не было чистого нападающего, и я не играл на этой позиции. Наша команда — это больше, чем 11 человек. Мы не можем зависеть от одного игрока.

Как я уже сказал: мы всегда стараемся побеждать — неважно, на поле ты или вне его. У нас менталитет победителей», — сказал Эшковал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 13 матчей за «Акрон», в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

