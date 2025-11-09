«Крылья Советов» — «Зенит»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. После первого тайма счёт в игре 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

Самые титулованные футбольные клубы России: