Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мактоминей посоветовал Конте подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Мактоминей посоветовал Конте подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Наполи» Скотт Мактоминей посоветовал главному тренеру команды Антонио Конте заключить контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, шотландский игрок провёл встречу с Конте, в ходе которой рассказал ему о сильных сторонах Майну. Мактоминей считает, что 20-летний полузащитник сможет усилить неаполитанцев, независимо от того, будет ли он арендован или перейдёт на полноценной основе.

Майну и Мактоминей являются выпускниками академии «красных дьяволов». Шотландский игрок покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Майну принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Аморим готов к тому, что два футболиста потребуют ухода из «МЮ» зимой — Daily Mail

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android