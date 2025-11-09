Мактоминей посоветовал Конте подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Футболист «Наполи» Скотт Мактоминей посоветовал главному тренеру команды Антонио Конте заключить контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, шотландский игрок провёл встречу с Конте, в ходе которой рассказал ему о сильных сторонах Майну. Мактоминей считает, что 20-летний полузащитник сможет усилить неаполитанцев, независимо от того, будет ли он арендован или перейдёт на полноценной основе.

Майну и Мактоминей являются выпускниками академии «красных дьяволов». Шотландский игрок покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Майну принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей.

