Митрофанов: в футболе сборную России флага и гимна не лишали — это принципиальный момент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах с ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов к международным соревнованиям.

— Дегтярёв поделился мнением, что Олимпийские игры 2026 года последние, где наши спортсмены будут под нейтральным флагом. Чувствуете ли вы потепление?

— Мы, в отличие от многих федераций, играем. Не участвуем в соревнованиях, но проводим официальные товарищеские матчи. Делаем это под флагом и с гимном, что важно. В футболе никто нашу сборную флага и гимна не лишал. Мы выступаем под флагом и гимном, что кажется нам принципиальным моментом. Что касается потепления, мы используем аргументацию судебных органов или различных органов управления, которые восстанавливают наших спортсменов в возможности участвовать в соревнованиях. Для нас это тоже важно. Естественно, эту аргументацию мы используем в переговорах с УЕФА и ФИФА. Нам хочется, чтобы этот набор решений превратился в некий ком, который сдвинет и допустит весь российский спорт до участия в международных соревнованиях, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.