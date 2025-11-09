Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Аршавин назвал позиции футболистов, которых не хватает «Зениту»

Аршавин назвал позиции футболистов, которых не хватает «Зениту»
Аудио-версия:
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, в чём на текущий момент заключается главная проблема санкт-петербургской команды.

«Нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. Не было «десятки», поэтому Педро пришлось сдвинуть. Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится. И то он даже более такой глубинный. Нет такого, как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова. Нет под Барриосом хорошего сменщика. С обороной всё нормально», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

После 14 туров Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке. В 16-м туре РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН». Эта игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород).

