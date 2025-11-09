«Реал» приостановил переговоры по контракту с Рюдигером — Marca

Обсуждения по новому контракту 32-летнего немецкого защитника Антонио Рюдигера с мадридским «Реалом» приостановлены из-за мышечной травмы футболиста, сообщает Marca.

Первые переговоры между игроком и клубом начались несколько месяцев назад, суммы уже были озвучены, и было выражено обоюдное желание достичь соглашения. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В составе «сливочных» немецкий футболист выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своего клуба только один матч.