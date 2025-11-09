Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» приостановил переговоры по контракту с Рюдигером — Marca

«Реал» приостановил переговоры по контракту с Рюдигером — Marca
Комментарии

Обсуждения по новому контракту 32-летнего немецкого защитника Антонио Рюдигера с мадридским «Реалом» приостановлены из-за мышечной травмы футболиста, сообщает Marca.

Первые переговоры между игроком и клубом начались несколько месяцев назад, суммы уже были озвучены, и было выражено обоюдное желание достичь соглашения. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года. В составе «сливочных» немецкий футболист выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своего клуба только один матч.

Материалы по теме
Стала известна позиция Рюдигера относительно будущего в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android