«Акрон» с юмором отреагировал на слова Черданцева о ноле голов команды в игре с «Динамо»

Комментарии

«Акрон» в телеграм-канале опубликовал видео, в котором футбольный комментатор Георгий Черданцев перед матчем 15-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2) сказал, что тольяттинская команда не забьёт ни одного мяча в ворота бело-голубых. Затем последовала нарезка двух голов красно-чёрных в указанной встрече. При этом «Акрон» сопроводил данную публикацию словами: «Георгий, извините за неоправданные ожидания».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

После 15 матчей РПЛ команда Заура Тедеева набрала 18 очков и занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Сочи». Игра состоится 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

