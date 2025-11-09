«Акрон» с юмором отреагировал на слова Черданцева о ноле голов команды в игре с «Динамо»

«Акрон» в телеграм-канале опубликовал видео, в котором футбольный комментатор Георгий Черданцев перед матчем 15-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2) сказал, что тольяттинская команда не забьёт ни одного мяча в ворота бело-голубых. Затем последовала нарезка двух голов красно-чёрных в указанной встрече. При этом «Акрон» сопроводил данную публикацию словами: «Георгий, извините за неоправданные ожидания».

После 15 матчей РПЛ команда Заура Тедеева набрала 18 очков и занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Сочи». Игра состоится 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

