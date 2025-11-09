«Акрон» с юмором отреагировал на слова Черданцева о ноле голов команды в игре с «Динамо»
Поделиться
«Акрон» в телеграм-канале опубликовал видео, в котором футбольный комментатор Георгий Черданцев перед матчем 15-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:2) сказал, что тольяттинская команда не забьёт ни одного мяча в ворота бело-голубых. Затем последовала нарезка двух голов красно-чёрных в указанной встрече. При этом «Акрон» сопроводил данную публикацию словами: «Георгий, извините за неоправданные ожидания».
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
После 15 матчей РПЛ команда Заура Тедеева набрала 18 очков и занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинский клуб встретится с «Сочи». Игра состоится 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:11
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:50
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:14
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:50
-
10:42