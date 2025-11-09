«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Карпукас, Руденко, Комличенко

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон, Гузина

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В минувшем туре «Локомотив» уступил «Зениту» — 0:2, а «Оренбург» одержал победу над «Сочи» — 3:1.