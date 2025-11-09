«Райо Вальекано» — «Реал» М: онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Райо Вальекано» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас». Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей чемпионата Испании команда Хаби Алонсо набрала 30 очков и занимает первое место. Подопечные Иньиго Переса заработали 14 очков и располагаются на 12-й строчке.

В минувшем туре «сливочные» победили «Валенсию» со счётом 4:0, а «Райо Вальекано» уступил «Вильярреалу» со счётом 0:4. В следующем туре «Реал» встретится с «Эльче» (23 ноября), а «Райо Вальекано» — с «Овьедо» (23 ноября).

Материалы по теме «Реал» приостановил переговоры по контракту с Рюдигером — Marca

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: