Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Митрофанов назвал запредельной сумму, которую Ангола заплатит за матч с Аргентиной

Митрофанов назвал запредельной сумму, которую Ангола заплатит за матч с Аргентиной
Аудио-версия:
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на информацию, что Ангола заплатит $ 14 млн за проведение матча с Аргентиной. Ранее Митрофанов заявил о сложности в организации товарищеской игры между сборными России и Аргентины из-за финансовых трат.

— Появилась информация, что Ангола заплатит $ 14 млн за матч с Аргентиной.
— Моё мнение, что это запредельно большая сумма.

— Почему?
— Мне кажется, никакая команда столько не стоит. Здесь нужно исходить из коммерческой перспективы этого матча. С точки зрения просто потратить деньги, наверное, столько можно заплатить, если кто-то хочет или у кого-то есть лишние — с ними можно так расстаться. С точки зрения экономической эффективности этого матча, ни один матч столько не заработает. Абсолютно нереально это окупить.

Возможно, в таких матчах можно рассматривать некую политическую составляющую матча. Тогда нужно её как-то по-другому реализовывать, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ангола потратит € 12 млн на матч с Аргентиной, ранее Россия отказалась из-за цены — SNA

Как сборная России играет при Карпине:

