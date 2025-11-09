«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сравнял счёт на 56-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий гостей Максим Глушенков восстановил равновесие.

Ранее, на 50-й минуте, полузащитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт в игре.

После 14 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

