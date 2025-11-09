Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сравнял счёт на 56-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

На 56-й минуте нападающий гостей Максим Глушенков восстановил равновесие.

Ранее, на 50-й минуте, полузащитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт в игре.

После 14 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 13 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 29 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
