Ламин Ямаль является главным объектом ненависти в испанских соцсетях — El País

Отчёт Испанской обсерватории расизма и ксенофобии (OBERAXE) показал, что 6 из 10 расистских оскорблений, обнаруженных в испанских социальных сетях, были адресованы футболисту «Барселоны» Ламину Ямалю, сообщает El País.

Ямаль стал объектом 60% всех расистских оскорблений в адрес футболистов Испании — вдвое больше, чем Винисиус Жуниор из «Реала».

Резкий всплеск онлайн-атак пришёлся на церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже, где игрок подвергся грубым расистским оскорблениям, в том числе его назвали «нелегальным иммигрантом».

Такие высказывания не единичны и являются частью устойчивой тенденции расизма по этнической принадлежности, цвету кожи и религии. Хотя Ямаль родился в Испании и имеет испанское гражданство, его продолжают выделять из-за его марокканского и африканского происхождения.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Барселону» 10 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.