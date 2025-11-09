«Зенит» на выезде не смог победить «Крылья Советов» в матче РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 1:1.

В начале второго тайма полузащитник самарской команды Фернандо Костанца открыл счёт в игре. На 56-й минуте нападающий гостей Максим Глушенков восстановил равновесие.

После 15 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

