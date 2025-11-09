«Винисиусу ты бы не дал жёлтую!» Симеоне — судье во время матча «Атлетико» с «Леванте»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство решением судьи Хесуса Хиль Мансано показать жёлтую карточку одному из футболистов «матрасников» в концовке матча 12-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:1). На 84-й минуте предупреждение получил Науэль Молина, на 87-й минуте — Маркос Льоренте, на 90-й минуте — Хосе Хименес.
Испания — Примера . 12-й тур
08 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Де Ла Фуэнте – 12' 1:1 Санчес – 21' 2:1 Гризманн – 61' 3:1 Гризманн – 80'
«Эй, что ты говоришь? Успокойся, успокойся! Жёлтая за это? Винисиусу ты бы не показал жёлтую [за то же самое]. Ему она бы не досталась», — приводит слова Симеоне Marca со ссылкой на Movistar.
После 12 матчей Ла Лиги «матрасники» набрали 25 очков и занимают четвёртое место.
