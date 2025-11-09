Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Сергеев назвал цели команды на оставшуюся часть сезона

Нападающий «Динамо» Сергеев назвал цели команды на оставшуюся часть сезона
Комментарии

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Конечно, цели одни — каждую игру выигрывать. Был матч в Кубке, забыли и готовились к «Акрону». Сейчас сыграли с «Акроном». Будет пауза на игры сборных, дальше будет три-четыре матча.

Будем настраиваться только на победу. Внутри команды поговорим, всё обсудим, как дальше будет», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 сыгранных матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В следующем туре «Динамо» встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Материалы по теме
«Стыдно». Нападающий «Динамо» Сергеев высказался о результатах команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android