Нападающий «Динамо» Сергеев назвал цели команды на оставшуюся часть сезона

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Конечно, цели одни — каждую игру выигрывать. Был матч в Кубке, забыли и готовились к «Акрону». Сейчас сыграли с «Акроном». Будет пауза на игры сборных, дальше будет три-четыре матча.

Будем настраиваться только на победу. Внутри команды поговорим, всё обсудим, как дальше будет», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 сыгранных матчей чемпионата России московское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В следующем туре «Динамо» встретится с одноклубниками из Махачкалы.