Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Президент «Целе» прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к Никите Иосифову

Комментарии

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к российскому нападающему Никите Иосифову.

«Статус Иосифова не обсуждается. Никита — игрок «Целе», готовится к матчам чемпионата и Лиги конференций. Никаких предложений клуб не получал», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

