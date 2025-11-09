Президент «Целе» прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к Никите Иосифову

Президент словенского «Целе» Валерий Колотило прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к российскому нападающему Никите Иосифову.

«Статус Иосифова не обсуждается. Никита — игрок «Целе», готовится к матчам чемпионата и Лиги конференций. Никаких предложений клуб не получал», — сказал Колотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме Главный тренер «Целе» Риера оценил перспективы российского полузащитника Никиты Иосифова

Российские футболисты за рубежом: