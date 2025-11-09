Скидки
Футбол Новости

«Севилью» могут продать в начале 2026 года — AS

Продажа футбольного клуба «Севилья» набирает обороты и, как ожидается, ускорится к концу этого года, а сделка будет завершена к началу 2026 года, сообщает AS.

Несколько иностранных инвестиционных фондов выразили заинтересованность в приобретении клуба, который уже много лет находится в состоянии борьбы за власть между основными акционерами. Необходимо достичь соглашения между ними для того, чтобы продажа состоялась до 2027 года.

Будущему покупателю придётся иметь дело с огромным долгом, который существует у клуба. Цифры варьируются от € 100 млн, о которых заявляет клуб, до более чем € 200 млн.

«Севилья» управляется семьями Гихарро, Каррион, Алес и Кастро, а нынешним президентом является Хосе Мария дель Нидо Карраско.

