В «Локомотиве» отреагировали на слухи о желании «Монако» купить Батракова

Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ранее появившуюся информацию о готовности «Монако» осуществить трансфер полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Как вы заметили, все новости о Батракове почему‑то появляются в преддверии наших матчей. Как мы уже не раз говорили, никаких переговоров по трансферу Батракова куда‑либо не ведётся, поскольку это не предусмотрено его контрактом», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители «Монако» связались с «Локомотивом» и выразили готовность заплатить € 20 млн за Батракова.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

