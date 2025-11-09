Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Соболев провёл 50 матчей за «Зенит»

«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Александра Соболева с 50-м матчем за сине-бело-голубых. Юбилейной для 28-летнего футболиста стала игра 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Поздравляем с отличным достижением и желаем новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» — написано в сообщении «Зенита».

Во встрече с самарской командой Соболев вышел на поле на 61-й минуте. Нападающий не отметился результативными действиями.

Футболист перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. За 50 матчей в составе сине-бело-голубых во всех турнирах Соболев забил 12 голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

