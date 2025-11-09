Скидки
«Леванте» отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего — Джейкобс

«Леванте» отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу 22-летнего камерунского нападающего команды Карла Эдуарда Этта Эйонга, сообщает спортивный журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Московский клуб был готов заплатить за футболиста € 30 млн и предложить игроку высокую зарплату. Однако Эйонг не проявил желания переходить.

Ранее появилась информация, что в услугах камерунца заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал». Кроме того, на игрока претендуют английские «Манчестер Сити», « Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне нападающий провёл девять матчей за «Леванте», в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

