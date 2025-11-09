«Ничья по такой игре — не совсем успех». Адиев — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился мнением о результате минувшего матча 15-го тура Мир РПЛ с «Зенитом», закончившегося вничью со счётом 1:1.

«В какой‑то мере ничья по такой игре — не совсем успех. В первом тайме у нас было несколько хороших моментов. Всё равно есть ощущение, что удача от нас отвернулась немного.

А так набранное очко — это движение вперёд. Но в нашем положении нужно больше.

Мы обладаем неплохим атакующим потенциалом, у нас есть креативные парни. Но низкая результативность напрягает. Опять чуток не повезло», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

