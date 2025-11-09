Скидки
Алексей Игонин: у «Зенита» нет глобальных проблем, но нет и ничего хорошего

Алексей Игонин: у «Зенита» нет глобальных проблем, но нет и ничего хорошего
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о результате матча санкт-петербургского клуба в рамках 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Изначально можно было подумать, что с «Крыльями» «Зениту» будет сложно. В итоге ничья, но по игре «Зенит» большего не заслужил. Нужно подумать, что-то менять. Глобальных проблем у «Зенита» нет, но нет и ничего хорошего. Этот же состав хорошо сыграл с «Локомотивом», но против «Крыльев» — не сработало, потому что соперник иначе выстроил игру в обороне. И «Зенит» не справился.

Уже в первом тайме можно было понять, что игра не получается. Ошибки в обороне как были, так и остаются — «Зенит» может пропустить в любом матче против любого соперника. Мне видится, что Семаку не хватает тренерской гибкости. Если что-то не идёт, должен быть план «Б», который нужно включить вовремя», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

