22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак высказался о ничьей «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ

Семак высказался о ничьей «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей с «Крыльями Советов» со счётом 1:1 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребята не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счёт стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось.

Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

«Ничья по такой игре — не совсем успех». Адиев — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

