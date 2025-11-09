Семак высказался о ничьей «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ничьей с «Крыльями Советов» со счётом 1:1 в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребята не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счёт стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось.

Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 14 очков и занимает 13-е место. Подопечные Сергея Семака заработали 30 очков и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом» (23 ноября), а «Зенит» — с «Пари НН» (23 ноября).

