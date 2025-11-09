Тренер «Крыльев Советов» Адиев оценил качество поля в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился мнением о качестве поля в матче с «Зенитом» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).

«Надеюсь, что повреждений у нас больше не добавится после этой игры. Конечно, поле очень тяжёлое и для соперника, и для нас. Активность под конец падала. Было видно, что им тяжело. Очень много было перемещений у всех из наших игроков. Мы должны были терпеть, наступить себе на горло и много работать, чтобы, когда получим мяч, правильно им распорядиться», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Позднее РПЛ проверила качество поля на стадионе и проинформировала, что его поверхность по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч соревнования и соответствует стандартам.

Самые титулованные футбольные клубы России: