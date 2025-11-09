Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Адиев оценил качество поля в матче с «Зенитом»

Тренер «Крыльев Советов» Адиев оценил качество поля в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился мнением о качестве поля в матче с «Зенитом» в 15-м туре Мир РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Надеюсь, что повреждений у нас больше не добавится после этой игры. Конечно, поле очень тяжёлое и для соперника, и для нас. Активность под конец падала. Было видно, что им тяжело. Очень много было перемещений у всех из наших игроков. Мы должны были терпеть, наступить себе на горло и много работать, чтобы, когда получим мяч, правильно им распорядиться», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Позднее РПЛ проверила качество поля на стадионе и проинформировала, что его поверхность по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч соревнования и соответствует стандартам.

Материалы по теме
Видео: поле в Самаре присыпали травой перед матчем «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android