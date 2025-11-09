Скидки
Магомед Адиев: травмы очень сильно подкосили «Крылья Советов»

Магомед Адиев: травмы очень сильно подкосили «Крылья Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил выступление своей команды в первом круге Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Все заметили, что был спад. Но как я могу оценить? Начало хорошее, концовка довольно плохая. Надо вынести средний балл. Хотели больше. Но видите, в каком состоянии пребываем. Травмы очень сильно подкосили. Нам недоступны Ороз, Гальдамес. Они не выступят в этом году, а это игроки основы. Бабкин выпадал тоже. Для нашего состава, который и так не был полностью укомплектован, это серьёзные потери», — передаёт слова Адиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 15 матчей чемпионата России команда Магомеда Адиева набрала 14 очков и занимает 13-е место.

