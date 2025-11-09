Тренер «Зенита» Семак высказался о качестве газона на стадионе в Самаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о качестве газона на стадионе в Самаре, где состоялся матч 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Мы увидели сегодня весенний футбол, когда поле в таком же состоянии. Примерно такое же было поле, когда весной приезжали. Посыпали свежевскошенной зелёной травой, но, если выйдите на газон, травы там практически нет. В этом плане какие-то комбинации не было возможности сделать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Позднее РПЛ проверила качество поля на стадионе и проинформировала, что его поверхность по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения встреч соревнования и соответствует стандартам.

