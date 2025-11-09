Семак: осечка «Зенита» с «Крыльями» подпортила впечатление от первой части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах ничейного результата на выезде с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Скорости не было, потому что очень низко оборонялись. С полем, конечно, надо было делать более тонкие передачи, но сегодня не было возможности.

Думаю, за исключением стартового отрезка, мы приблизились, немного исправили ситуацию. Но сегодняшняя осечка подпортила общее впечатление. Хотелось бы выиграть, тогда была бы нормальная оценка. Хотелось бы большего», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН» (23 ноября).