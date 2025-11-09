Скидки
Главная Футбол Новости

Семак: осечка «Зенита» с «Крыльями» подпортила впечатление от первой части сезона

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах ничейного результата на выезде с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Скорости не было, потому что очень низко оборонялись. С полем, конечно, надо было делать более тонкие передачи, но сегодня не было возможности.

Думаю, за исключением стартового отрезка, мы приблизились, немного исправили ситуацию. Но сегодняшняя осечка подпортила общее впечатление. Хотелось бы выиграть, тогда была бы нормальная оценка. Хотелось бы большего», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Пари НН» (23 ноября).

Комментарии
