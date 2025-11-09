Семак объяснил замену Нино в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чем была обусловлена замена защитника Нино на 61-й минуте матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Нино почувствовал боль в приводящий мышце, но сложно сказать, насколько серьёзное повреждение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Нино принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

