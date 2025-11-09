Семак объяснил замену Нино в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чем была обусловлена замена защитника Нино на 61-й минуте матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50' 1:1 Глушенков – 56'
«Нино почувствовал боль в приводящий мышце, но сложно сказать, насколько серьёзное повреждение», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В нынешнем сезоне Нино принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
15:49
-
15:46
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
13:10
-
13:03
-
12:57
-
12:50