22:45 Мск
Монтес вышел с огромным синяком на глазу на матч с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел с огромным синяком на матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

У ключевого защитника клуба появилось повреждение после столкновения с нападающим Ливаем Гарсией в первом матче 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники уступили московскому «Спартаку» со счётом 1:3.

Фото: кадр из трансляции

В результате мексиканца заменили на 30-й минуте, что не помешало ему выйти в основе уже на следующий матч.

В нынешнем сезоне Монтес провёл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

Новости. Футбол
