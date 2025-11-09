Монтес вышел с огромным синяком на глазу на матч с «Оренбургом»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел с огромным синяком на матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
У ключевого защитника клуба появилось повреждение после столкновения с нападающим Ливаем Гарсией в первом матче 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники уступили московскому «Спартаку» со счётом 1:3.
Фото: кадр из трансляции
В результате мексиканца заменили на 30-й минуте, что не помешало ему выйти в основе уже на следующий матч.
В нынешнем сезоне Монтес провёл 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.