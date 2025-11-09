Глушенков забил 20 голов за «Зенит» в 43 матчах
Поделиться
«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Максима Глушенкова с 20-м голом за санкт-петербургскую команду. 26-летний футболист отметился забитым мячом в игре 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50' 1:1 Глушенков – 56'
«Пусть впереди будет ещё больше красивых мячей!» — написано в сообщении «Зенита».
Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» летом 2024 года. Нападающий забил 20 голов за 43 встречи во всех турнирах. Также футболист отметился 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
17:25
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:42