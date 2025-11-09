Глушенков забил 20 голов за «Зенит» в 43 матчах

«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Максима Глушенкова с 20-м голом за санкт-петербургскую команду. 26-летний футболист отметился забитым мячом в игре 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Пусть впереди будет ещё больше красивых мячей!» — написано в сообщении «Зенита».

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» летом 2024 года. Нападающий забил 20 голов за 43 встречи во всех турнирах. Также футболист отметился 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

