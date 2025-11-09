Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков забил 20 голов за «Зенит» в 43 матчах

Глушенков забил 20 голов за «Зенит» в 43 матчах
Комментарии

«Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего Максима Глушенкова с 20-м голом за санкт-петербургскую команду. 26-летний футболист отметился забитым мячом в игре 15-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Пусть впереди будет ещё больше красивых мячей!» — написано в сообщении «Зенита».

Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» летом 2024 года. Нападающий забил 20 голов за 43 встречи во всех турнирах. Также футболист отметился 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Соболев провёл 50 матчей за «Зенит»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android