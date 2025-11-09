Семак: болеть за «Балтику» в игре с «Краснодаром»? Мы будем болеть прежде всего за себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, будет ли он и команда болеть за «Балтику» в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, 9 ноября. Сине-бело-голубые разделили очки с «Крыльями Советов» во встрече 15-го тура РПЛ, сыграв вничью со счётом 1:1.

— Ну и вопрос-бонус. Через несколько часов будете болеть за «Балтику»?

— Мы будем болеть прежде всего за себя, чтобы мы как можно больше набирали очков, а там уже посмотрим. Все команды будут терять. Вопрос — кто сколько потеряет? И команда, которая меньше станет терять, будет более надёжно играть в обороне. И у неё, наверное, больше будет шансов выиграть чемпионат, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

На текущий момент санкт-петербургский клуб с 30 очками в 15 матчах занимает третье место. «Краснодар» набрал 32 очка после 14 игр и располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, заработавший 33 очка в 15 встречах.

