Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак: болеть за «Балтику» в игре с «Краснодаром»? Мы будем болеть прежде всего за себя

Семак: болеть за «Балтику» в игре с «Краснодаром»? Мы будем болеть прежде всего за себя
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, будет ли он и команда болеть за «Балтику» в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, 9 ноября. Сине-бело-голубые разделили очки с «Крыльями Советов» во встрече 15-го тура РПЛ, сыграв вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ну и вопрос-бонус. Через несколько часов будете болеть за «Балтику»?
— Мы будем болеть прежде всего за себя, чтобы мы как можно больше набирали очков, а там уже посмотрим. Все команды будут терять. Вопрос — кто сколько потеряет? И команда, которая меньше станет терять, будет более надёжно играть в обороне. И у неё, наверное, больше будет шансов выиграть чемпионат, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

На текущий момент санкт-петербургский клуб с 30 очками в 15 матчах занимает третье место. «Краснодар» набрал 32 очка после 14 игр и располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, заработавший 33 очка в 15 встречах.

