Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 9 ноября 2025, счет 0:0, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Кристал Пэлас» и «Брайтон» не забили голов в матче 11-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды не забили голов в этой игре — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув

После этой игры «Кристал Пэлас» с 17 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 16 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 22 ноября сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Брентфорд».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
