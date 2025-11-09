«Кристал Пэлас» и «Брайтон» не забили голов в матче 11-го тура АПЛ

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды не забили голов в этой игре — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Тим Робинсон (Западный Суссекс).

После этой игры «Кристал Пэлас» с 17 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 16 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «стекольщики» 22 ноября сыграют в гостях с «Вулверхэмптоном», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Брентфорд».