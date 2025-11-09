«Крылья Советов» не побеждают в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в РПЛ
«Крылья Советов» не могут одержать победу в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в чемпионате России.
Последняя победа была ещё в 2006 году (3:2), когда командами руководили Гаджи Гаджиев и Властимил Петржела.
Это худшая домашняя серия «Крыльев» с каким-либо соперником в чемпионате России за всю историю.
В матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» вничью 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50' 1:1 Глушенков – 56'
После 15 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 13-е место. «Зенит» заработал 30 очков и располагается на третьей строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.
