«Крылья Советов» не побеждают в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в РПЛ

«Крылья Советов» не могут одержать победу в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в чемпионате России.

Последняя победа была ещё в 2006 году (3:2), когда командами руководили Гаджи Гаджиев и Властимил Петржела.

Это худшая домашняя серия «Крыльев» с каким-либо соперником в чемпионате России за всю историю.

В матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» вничью 1:1.

После 15 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 13-е место. «Зенит» заработал 30 очков и располагается на третьей строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.