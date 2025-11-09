Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» не побеждают в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в РПЛ

Комментарии

«Крылья Советов» не могут одержать победу в последних 16 домашних матчах с «Зенитом» в чемпионате России.

Последняя победа была ещё в 2006 году (3:2), когда командами руководили Гаджи Гаджиев и Властимил Петржела.

Это худшая домашняя серия «Крыльев» с каким-либо соперником в чемпионате России за всю историю.

В матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» вничью 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

После 15 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 13-е место. «Зенит» заработал 30 очков и располагается на третьей строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

