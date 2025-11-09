«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, И. Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

После 14 туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 11-е место. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре «Ахмат» встретится с «Рубином» (22 ноября), а «Спартак» сыграет с ЦСКА (22 ноября).

