Главная Футбол Новости

Аталанта — Сассуоло, результат матча 9 ноября 2025, счет 0:3, 11-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» со счётом 0:3 проиграла дома «Сассуоло» в матче Серии А
Комментарии

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Валерио Креццини. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 3
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 29'     0:2 Пинамонти – 47'     0:3 Берарди – 66'    

На 29-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. В начале второго тайма нападающий Андреа Пинамонти укрепил преимущество гостей. На 66-й минуте Берарди оформил дубль.

После 11 матчей чемпионата Италии «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место. «Сассуоло» заработал 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
