«Аталанта» со счётом 0:3 проиграла дома «Сассуоло» в матче Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Валерио Креццини. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 29-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди. В начале второго тайма нападающий Андреа Пинамонти укрепил преимущество гостей. На 66-й минуте Берарди оформил дубль.
После 11 матчей чемпионата Италии «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место. «Сассуоло» заработал 16 очков и располагаются на восьмой строчке.
