Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Борнмут, результат матча 9 ноября 2025, счет 4:0, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Астон Вилла» забила четыре безответных гола «Борнмуту» в 11-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» из Бирмингема и «Борнмут». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Джон Брукс (Лестер).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Буэндия – 28'     2:0 Онана – 40'     3:0 Баркли – 77'     4:0 Мален – 82'    

Эмилиано Буэндия вывел хозяев вперёд на 28-й минуте, Амаду Онана на 40-й минуте удвоил преимущество команды. Росс Баркли на 77-й минуте забил третий мяч клуба из Бирмингема. На 83-й минуте точным ударом отметился Дониэлл Мален.

После этой игры «Астон Вилла» с 18 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Борнмут» находится на девятой строчке, у этой команды тоже 18 очков.

В следующем туре «вилланы» 23 ноября сыграют с «Лидс Юнайтед», «вишни» 22 ноября примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сандерленд» прервал серию «Арсенала» из 10 побед во всех турнирах в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android