«Астон Вилла» забила четыре безответных гола «Борнмуту» в 11-м туре АПЛ

Завершён матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» из Бирмингема и «Борнмут». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Джон Брукс (Лестер).

Эмилиано Буэндия вывел хозяев вперёд на 28-й минуте, Амаду Онана на 40-й минуте удвоил преимущество команды. Росс Баркли на 77-й минуте забил третий мяч клуба из Бирмингема. На 83-й минуте точным ударом отметился Дониэлл Мален.

После этой игры «Астон Вилла» с 18 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Борнмут» находится на девятой строчке, у этой команды тоже 18 очков.

В следующем туре «вилланы» 23 ноября сыграют с «Лидс Юнайтед», «вишни» 22 ноября примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».