Главная Футбол Новости

Гузина — в перерыве матча с «Локомотивом»: мы неплохо работаем на поле

Гузина — в перерыве матча с «Локомотивом»: мы неплохо работаем на поле
Комментарии

31-летний боснийский нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина высказался в перерыве матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встречается с московским «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Мы неплохо работаем на поле: хорошо контролируем мяч, когда он у нас. Надо обратить внимание на переходы соперника. Знаем, что это их сильная сторона. У них были подходы из контратак. После перерыва постараемся чаще бить по воротам», — приводит слова Гузины официальный телеграм-канал клуба.

После 14 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 27 очков и занимает пятое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

