Капитан «Локомотива» Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов получил жёлтую карточку на 46-й минуте матча с «Оренбургом» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Это предупреждение стало четвёртым для 29-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Таким образом, Баринов пропустит встречу 16-го тура РПЛ с «Краснодаром», которая состоится 23 ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата России капитан железнодорожников принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

