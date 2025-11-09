Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Капитан «Локомотива» Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Капитан «Локомотива» Баринов пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек
Комментарии

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов получил жёлтую карточку на 46-й минуте матча с «Оренбургом» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Это предупреждение стало четвёртым для 29-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Таким образом, Баринов пропустит встречу 16-го тура РПЛ с «Краснодаром», которая состоится 23 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
В нынешнем сезоне чемпионата России капитан железнодорожников принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

