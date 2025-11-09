Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 9 ноября 2025, счет 3:1, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Брентфорд» одержал волевую победу в матче 11-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед»
Аудио-версия:
Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Барнс – 27'     1:1 Шаде – 56'     2:1 Тьяго – 78'     3:1 Тьяго – 90+5'    
Удаления: нет / Бёрн – 73'

Харви Барнс на 27-й минуте вывел гостей вперёд, Кевин Шаде на 56-й минуте сравнял счёт. На 73-й минуте «сороки» остались в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Дэн Бёрн. Игор Тьяго на 78-й минуте реализовал пенальти и обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 90+5-й минуте он же оформил дубль.

После этой игры «Брентфорд» с 16 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 12 очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 22 ноября сыграет на выезде с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион», «сороки» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
