«Брентфорд» одержал волевую победу в матче 11-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед»

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Харви Барнс на 27-й минуте вывел гостей вперёд, Кевин Шаде на 56-й минуте сравнял счёт. На 73-й минуте «сороки» остались в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Дэн Бёрн. Игор Тьяго на 78-й минуте реализовал пенальти и обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 90+5-й минуте он же оформил дубль.

После этой игры «Брентфорд» с 16 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 12 очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 22 ноября сыграет на выезде с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион», «сороки» в тот же день примут на своём поле «Манчестер Сити».