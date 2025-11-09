«Ноттингем Форест» переиграл «Лидс Юнайтед» в 11-м туре АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Лидс Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Лукас Нмеча на 13-й минуте вывел гостей вперёд, Ибраим Сангаре на 15-й минуте сравнял счёт. Морган Гиббс-Уайт на 68-й минуте забил второй мяч «лесников», а Эллиот Андерсон на 90+1-й минуте реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче.

После этой игры «Ноттингем Форест» с девятью очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 16-й строчке.

В следующем туре «лесники» 22 ноября на выезде встретятся с «Ливерпулем», «павлины» 23 ноября примут на своём поле «Астон Виллу».