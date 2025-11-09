Скидки
Ноттингем Форест — Лидс Юнайтед, результат матча 9 ноября 2025, счет 3:1, 11-й тур АПЛ 2025-2026

«Ноттингем Форест» переиграл «Лидс Юнайтед» в 11-м туре АПЛ
Окончен матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Лидс Юнайтед». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Нмеча – 13'     1:1 Сангаре – 15'     2:1 Гиббс-Уайт – 68'     3:1 Андерсон – 90+1'    

Лукас Нмеча на 13-й минуте вывел гостей вперёд, Ибраим Сангаре на 15-й минуте сравнял счёт. Морган Гиббс-Уайт на 68-й минуте забил второй мяч «лесников», а Эллиот Андерсон на 90+1-й минуте реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче.

После этой игры «Ноттингем Форест» с девятью очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 11 очками находится на 16-й строчке.

В следующем туре «лесники» 22 ноября на выезде встретятся с «Ливерпулем», «павлины» 23 ноября примут на своём поле «Астон Виллу».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
