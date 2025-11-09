«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Силва, Фоден, Доку, Холанд, Шерки.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 19 очков и на текущий момент занимает третье место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «горожане» победили «Борнмут» со счётом 3:1, а «красные» выиграли у «Астон Виллы» — 2:0.