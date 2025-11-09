Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Ливерпуль: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ 2025/2026, 9 ноября

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Силва, Фоден, Доку, Холанд, Шерки.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 19 очков и на текущий момент занимает третье место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «горожане» победили «Борнмут» со счётом 3:1, а «красные» выиграли у «Астон Виллы» — 2:0.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android