«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд не реализовал пенальти на 13-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, однако Георгий Мамардашвили отразил удар Эрлинга Холанда.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 19 очков и на текущий момент занимает третье место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «горожане» победили «Борнмут» со счётом 3:1, а «красные» выиграли у «Астон Виллы» — 2:0.