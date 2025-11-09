Скидки
22:45 Мск
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд не реализовал пенальти на 13-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'    

На 13-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, однако Георгий Мамардашвили отразил удар Эрлинга Холанда.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 19 очков и на текущий момент занимает третье место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «горожане» победили «Борнмут» со счётом 3:1, а «красные» выиграли у «Астон Виллы» — 2:0.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
