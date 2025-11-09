Арбитр Федотов высказался об отмене удаления и пенальти в матче «Локомотив» — «Оренбург»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением об отмене удаления и пенальти в матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

«У Сараева первый матч в РПЛ – он правильно вмешался в сложной игровой ситуации и позвал Цыганка посмотреть эпизод. Оба игрока в борьбе за позицию применяли руки – и Руденко, и Чичинадзе. Руденко упал не от того, что его держат, а так как он тянулся к мячу. Когда два соперника применяют руки в борьбе за мяч, следует продолжить игру – такие рекомендации.

Цыганок ошибся, Сараев исправил. И хорошо, что тут два равных по статусу арбитра – нет такого, что можно авторитетом подавить, как если бы на VAR сидел дебютант, а в поле работал Карасёв. Так что можно похвалить ещё и департамент за эти назначения. Решение Цыганка отменить красную и пенальти верное, пусть и принято после VAR.

Что касается второго назначенного пенальти в этом матче, тут вопросов нет, было нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

