Главная Футбол Новости

Штутгарт — Аугсбург, результат матча 9 ноября 2025, счёт 3:2, 10-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Штутгарт» вырвал победу у «Аугсбурга» в матче 10-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Аугсбург». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «швабов». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 2
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Ридер – 8'     1:1 Миттельштедт – 18'     1:2 Массенго – 26'     2:2 Ундав – 39'     3:2 Ундав – 80'    

Фабиан Ридер вывел гостей вперёд на восьмой минуте, Максимилиан Миттельштедт реализовал пенальти на 18-й минуте и сравнял счёт. Хан-Ноа Массенго забил второй мяч «Аугсбурга» на 26-й минуте. Дениз Ундав на 39-й минуте вернул равенство на табло. На 80-й минуте Ундав оформил дубль, принеся победу своей команде.

После этой игры «Штутгарт» с 21 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с семью очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «швабы» 22 ноября встретятся на выезде с дортмундской «Боруссией», «фуггеры» в тот же день примут на своём поле «Гамбург».

