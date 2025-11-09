«Штутгарт» вырвал победу у «Аугсбурга» в матче 10-го тура Бундеслиги

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Аугсбург». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «швабов». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Фабиан Ридер вывел гостей вперёд на восьмой минуте, Максимилиан Миттельштедт реализовал пенальти на 18-й минуте и сравнял счёт. Хан-Ноа Массенго забил второй мяч «Аугсбурга» на 26-й минуте. Дениз Ундав на 39-й минуте вернул равенство на табло. На 80-й минуте Ундав оформил дубль, принеся победу своей команде.

После этой игры «Штутгарт» с 21 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Аугсбург» с семью очками располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «швабы» 22 ноября встретятся на выезде с дортмундской «Боруссией», «фуггеры» в тот же день примут на своём поле «Гамбург».