Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Оренбург, результат матча 9 ноября 2025, счет 1:0, 15-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» победил «Оренбург» в матче 15-го тура РПЛ благодаря голу Комличенко с пенальти
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Николай Комличенко, реализовав пенальти на 72-й минуте.

После 14 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

В минувшем туре «Локомотив» уступил «Зениту» — 0:2, а «Оренбург» одержал победу над «Сочи» — 3:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
