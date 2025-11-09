Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался о российском футболе

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0) рассказал о своих впечатлениях от российского футбола. Ранее белорусский наставник работал в кипрском «Арисе», казахстанском «Кайрате» и во втором дивизионе чемпионата Германии.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

– Для «Пари НН» завершился первый круг. Какие у вас впечатления о российском футболе, какую оценку этого периода для себя дадите?
– Впечатления о российском футболе только положительные. Феноменальные стадионы, красивые города, где нас всегда хорошо принимали. В РПЛ много хороших игроков, многие команды, особенно из первой восьмёрки, показывают хороший уровень футбола.

Что касается нашей работы, старались выжимать максимум. Хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей, о чём мы говорили перед моим переходом в «Пари НН». Хотелось бы больше очков, но команда переживает период перестройки, иногда он бывает болезненным. Если смотреть статистику, думаю, мы наиграли на большее, чем есть сейчас. Возможно, в некоторых матчах стоило упростить игру, потому что некоторые команды находятся выше нас, хотя не думаю, что у них футбол лучше нашего, зато, получается, он был эффективнее.

Но у меня как у тренера есть свой стиль, не буду от него отходить, дальше буду гнуть свою линию и продолжать делать то, что мы задумали в плане перестройки команды. Сейчас нужно дотерпеть в оставшиеся три матча до зимней паузы, постараться взять как можно больше очков, после чего нужно многое обсудить с руководством. Есть много нюансов, которые нужно изменить – не только в плане команды, но и работы клуба. Это нужно для будущего «Пари НН», – приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице.

