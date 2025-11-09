Скидки
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Майнц, результат матча 9 ноября 2025, счёт 1:0, 10-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Айнтрахт» переиграл «Майнц» в матче 10-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Майнц». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Германия — Бундеслига . 10-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Доан – 81'    

Единственный гол в этой встрече забил Рицу Доан на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 17 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Майнц» с пятью очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «орлы» 22 ноября сыграют на выезде с «Кёльном», «карнавальники» 21 ноября примут на своём поле «Хоффенхайм».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Новости. Футбол
