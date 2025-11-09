«Айнтрахт» переиграл «Майнц» в матче 10-го тура Бундеслиги

Окончен матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Майнц». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Единственный гол в этой встрече забил Рицу Доан на 81-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с 17 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Майнц» с пятью очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «орлы» 22 ноября сыграют на выезде с «Кёльном», «карнавальники» 21 ноября примут на своём поле «Хоффенхайм».