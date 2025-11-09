Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Хотим выиграть». Черчесов — перед матчем «Ахмата» со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 15‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
«Мы играем дома. Хотим показать хороший, агрессивный футбол. Хотим выиграть. Мы готовы к «Спартаку». Был единственный вопрос: кто у «Спартака» сыграет в атаке — Угальде или Гарсия. В остальном всё было понятно», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 14 туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 11-е место. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.

